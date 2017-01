Asielzoekers vier maanden de cel in voor beroving Kielsterachterweg

Twee asielzoekers uit Marokko en Tunesië moeten vier maanden de cel in. Ze beroofden op 30 november een 14-jarige scholiere uit Annerveenschekanaal op de Kielsterachterweg, in de buurt van Hoogezand. Ook stalen ze de portemonnee van een andere scholiere die daar in de bus langskwam.

De mannen van 21 en 24 jaar waren die dag met drie andere asielzoekers uit Marokko en Tunesië op pad. Ze verbleven in het azc in Ter Apel en wilden met de bus naar een coffeeshop in Stadskanaal. Op de Kielsterachterweg zette de buschauffeur ze eruit, omdat ze te weinig hadden betaald.Daar zagen ze het 14-jarige meisje fietsen, dat op weg was van school naar huis. De groep hield haar tegen en één pakte haar bij de arm, terwijl een ander snel haar telefoon uit haar borstzak greep. Het lukte het meisje de telefoon terug te grissen en er vandoor te gaan.Een eindje verderop belde ze in paniek haar vader. Een man die het meisje zag staan, sprak haar aan en ontdekte dat ze totaal overstuur was. Hij belde 112. De politie kon het vijftal even later aanhouden. Ze bleken de portemonnee en pasjes van een scholiere die in de bus zat bij zich te hebben. Dat meisje kwam er pas thuis achter dat ze was bestolen.Drie verdachten werden kort na hun verhoor vrijgelaten. Of zij worden vervolgd, heeft het Openbaar Ministerie nog niet besloten. De 24-jarige Tunesiër werd overgeplaatst naar een psychiatrische kliniek, omdat hij psychische problemen kreeg in de gevangenis. Toen hij eind december uit de kliniek werd ontslagen, verdween hij spoorloos.De 21-jarige Marokkaan was daarom de enige verdachte die bij de rechtszaak was. Hij schoof de schuld van de beroving en de diefstal in de bus in de schoenen van de 24-jarige man.Asielzoekers uit zogenoemde 'veilige landen' in Noord-Afrika veroorzaakten de laatste maanden wel vaker overlast in Groningen en Drenthe. De rechter benadrukte dat we 'dit soort asielzoekers die in onze samenleving voor problemen zorgt, niet nodig hebben in Nederland. Dan moet je gewoon teruggaan naar je eigen land.'Hij vond de beide mannen even schuldig, omdat ze samen bij beide misdrijven waren. 'Samen uit, samen thuis.'