Joop Gall is niet langer trainer van FC Stal

(Foto: RTV Noord)

Het avontuur van voetbaltrainer Joop Gall in Oekraïne is voorbij. De samenwerking tussen Gall en FC Stal is in onderling overleg beëindigd.





De oud-trainer van onder meer Veendam en Emmen, zelf als speler actief voor Groningen, Veendam en Heerenveen, werkte sinds de zomer voor de club. FC Stal, volledig Stal Dniprodzerzjynsk, speelt op het hoogste niveau in Oekräine.



Gall begon het seizoen als assistent van landgenoot Erik van der Meer. Toen hij in augustus opstapte, nam Gall de honneurs waar als hoofdtrainer. FC Stal speelde zeventien duels met Gall aan het roer.



Lees ook:

- Joop Gall valt in de smaak in Oekraïne

- Joop Gall over promotie: 'De manier waarop is niet wenselijk' Dat nieuws meldt de club op haar website De oud-trainer van onder meer Veendam en Emmen, zelf als speler actief voor Groningen, Veendam en Heerenveen, werkte sinds de zomer voor de club. FC Stal, volledig Stal Dniprodzerzjynsk, speelt op het hoogste niveau in Oekräine.Gall begon het seizoen als assistent van landgenoot Erik van der Meer. Toen hij in augustus opstapte, nam Gall de honneurs waar als hoofdtrainer. FC Stal speelde zeventien duels met Gall aan het roer.

Door: RTV Noord Correctie melden