Orange Skyline verkiest Oosterpoort boven Ziggo Dome

De Groninger band Orange Skyline staat dit jaar voor de vijfde keer achter elkaar op het festival Eurosonic Noorderslag. 'Doe mij maar de Oosterpoort, dat is een stuk knusser dan de Ziggo Dome', zegt bassist Simon Christiaanse.

Het verschil tussen beide zalen kennen ze maar al te goed. Vorig jaar stond de band in het voorprogramma van Kensington. Zaterdagavond spelen ze tijdens Noorderslag in de Oosterpoort. In 2015 speelden ze daar ook al.De bandleden zijn vrienden van elkaar en kennen elkaar via school. Ze zaten samen op het Maartenscollege in Haren. Drie van de vier bandleden komen uit Zuidlaren, Drenthe dus. Maar ook Groningen is vertegenwoordigd binnen de populaire band. Simon Christiaanse komt uit Hoogezand.Al sinds enige tijd is Orange Skyline landelijk doorgebroken. Zo waren ze met het nummer Sound en Fury Megahit bij radiozender 3FM. Eerder waren ze daar al uitgeroepen tot Serious Talent. Een nominatie voor een Edison hadden ze vorig jaar ook al te pakken. Maar in de categorie Beste Rock 2016 pakten ze geen prijs.Op 13 januari komt het debuutalbum van de band uit; Things that I Hide. Ze hebben een jaar gewerkt aan hun debuutplaat. 'Het is natuurlijk geen toeval dat we ons album nu uitbrengen', zegt zanger Stefan van der Wielen. 'Tijdens Eurosonic Noorderslag kunnen we ons presenteren aan een groot en internationaal publiek. We hopen boekingen voor het komende festivalseizoen binnen te halen.'Toen de band in 2015 op het Groninger festival speelde hadden ze nog geen enkele boeking binnen. De agenda was leeg. 'Na ons optreden tijdens Noorderslag begonnen de boekingen binnen te lopen. Uiteindelijk hebben we 73 shows gespeeld in 2015. Dat is geweldig als je bedenkt dat we de eerste twee weken van januari nog niks in de agenda hadden staan', aldus de zanger.Groningen is en blijft dan ook voor altijd in het hart zitten van de nog jonge muzikanten. 'Als we bandjes tegenkomen uit het westen van het land dan willen die bandleden altijd knuffelen', zegt bassist Simon. 'Maar wij zijn daar niet van gediend. We hebben ook geen ritueel voordat we het podium opgaan. We geven elkaar gewoon een hand en maken veel plezier.'Orange Skyline staat zaterdagmiddag op het podium van Eurosonic Air op de Grote Markt. Zaterdagavond spelen ze in de grote zaal van De Oosterpoort tijdens Noorderslag.