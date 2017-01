Stadspark krijgt huiskamer voor alle Stadjers

(Foto: Flickr/Ruurd Zeinstra (Creative Commons))

Het Stadspark in Groningen krijgt een plek waar Stadjers kunnen recreëren, tuinieren, sporten, koffie drinken en eten. En dat allemaal duurzaam en gratis. Volgens de initiatiefnemers een uniek concept.

Het initatief komt van Stichting De Wandeling. Op de plek van het basketbalveld bij de kinderboerderij komen drie gebouwen, waarvan één toiletgebouw. De gebouwen worden gemaakt van materiaal dat bedrijven of stadjers over hebben en bieden ruimte voor zeventig gasten.



Gratis

Volgens vrijwilliger Ivanka Abbot moet de plek een soort huiskamer worden voor alle bezoekers van het Stadspark. Geld komt er niet aan te pas. Een kopje kofie kost niets en elke dag kunnen honderd Stadjers een gratis maaltijd krijgen, gemaakt van overtollig voedsel van winkels.



De gemeente Groningen stelt de grond beschikbaar en zorgt dat er een inrit komt zodat de hulpdiensten er kunnen komen. Ook hoeft de stichting geen gemeentelijke heffingen te betalen. Enkele partijen in de gemeenteraad hebben daar bezwaar tegen. Volgens de VVD is het geen gemeentelijke taak om 'ecologisch tuinieren en veganistisch koken mogelijk te maken', aldus raadslid Jasper Honkoop.



Kritisch

Ook de PvdA is kritisch. Wat betekent het gratis verstrekken van eten en drinken bijvoorbeeld voor de vlakbijgelegen kiosk van de Kinderboerderij? De partij vraagt zich af of dat geen oneerlijke concurrentie is.



De twee andere collegepartijen - D66 en GroenLinks- zijn juist heel enthousiast. 'Het sluit naadloos aan bij onze visie op burgerparticipatie,' aldus D66-raadslid Koosje van Doesen.



Als alles goed gaat zijn de gebouwen halverwege dit jaar klaar.

Door: RTV Noord