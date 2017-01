Modderige paden op begraafplaats Hoogkerk na winter hersteld

De slechte begaanbaarheid van enkele paden op begraafplaats Nieuw Hoogkerk komt niet doordat de gemeente Groningen er minder onderhoud pleegt.

Dat antwoordt het college van burgemeester en wethouders op vragen van de ChristenUnie. Die partij kreeg signalen dat bezoekers laarzen nodig hebben om bij een graf te komen en dat rolstoelgangers vast komen zitten in de modder.Het probleem is volgens het gemeentebestuur dat de paden te laat in het seizoen zijn ingezaaid met gras. Daardoor zijn de paden nog steeds modderig. De gemeente had weinig problemen verwacht omdat er rond die paden alleen oude graven liggen. Nu blijkt dat die graven wel degelijk nog worden bezocht.Na de winter zaait de gemeente bij en moeten de problemen zijn opgelost. Tot die tijd staan er waarschuwingsborden bij de twee slecht begaanbare paden.