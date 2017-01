Coupures Delfzijl zijn gesloten

(Foto: Mark Heikens/112Groningen)

De dijkdoorgangen bij Delfzijl zijn woensdagavond rond zeven uur gesloten. Om 23.00 uur wordt een waterstand verwacht van 3.20 meter boven NAP, 20 centimeter boven de kritieke grens.

Het is al de derde keer deze winter dat de coupures zijn gesloten. Eerder sloten de dijkdoorgangen op 26 december en in de nacht van 3 op 4 januari.



Het is de bedoeling dat ze rond twee uur 's nachts weer open gaan.

Door: RTV Noord Correctie melden