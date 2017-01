Geen papieren parkeerkaartje meer in auto's Stad

Door weer en wind een kaartje halen bij een parkeerautomaat en weer teruglopen naar de auto om het achter de ruit te leggen, hoeft in de stad Groningen straks niet meer. Groningen krijgt kentekenparkeren.

Bezoekers voeren hun kenteken in bij de automaat op straat en kopen zo hun recht om tot een bepaalde tijd te parkeren.



Scanvoertuig

Volgens de gemeente is het met kentekenparkeren makkelijker om te controleren of bezoekers betaald hebben, omdat controleurs een scanvoertuig kunnen inzetten. Bijkomend voordeel is dat er minder parkeerautomaten nodig zijn.



Omdat automobilisten niet meer terug hoeven te lopen naar hun auto, mogen de automaten verder weg staan dan het huidige maximum van vierhonderd meter.



'Privacy niet in gevaar'

In steden die kentekenparkeren eerder al invoerden was er veel discussie over de privacy, omdat de gemeente kan zien wie waar is geweest.



Volgens het gemeentebestuur van Groningen is de privacy niet in gevaar, omdat de gegevens tijdelijk en versleuteld worden opgeslagen.

