Swinder-zanger staat toch op het podium tijdens Eurosonic Noorderslag... als artiestenbegeleider

Bas Schröder van Swinder (Foto: Archief RTV Noord)

In 2015 stond Swinder op het podium van De Oosterpoort tijdens Noorderslag. Dit jaar is een lid van de band opnieuw op de podia van Eurosonic Noorderslag te vinden. Weliswaar niet als artiest, maar als artiestenbegeleider. Leadzanger Bas Schröder staat de artiesten bij.

Natuurlijk zou hij het liefst met Swinder op het podium staan om het publiek in Groningen toe te zingen, maar dat zit er dit jaar niet in voor de zanger.



'Dit voelt wel als werken'

Missen doet hij het festival niet, want hij is nu werkzaam op het festival. 'Dit is anders, maar ook wel vermakelijk. Wel minder leuk. Dit voelt toch wel een beetje als werken, optreden voelt niet als werken.'



'Het werk wat ik nu doe wordt normaal voor mij gedaan,' zegt hij lachend. 'Je moet af en toe flink rennen, maar meestal lukt het allemaal wel. Soms heb je een gestreste tourmanager, maar die mensen werken ook hard, dus ik begrijp dat dan weer wel.'



Nieuw album onderweg

Als alles volgens plan verloopt, ligt het nieuwe album van Swinder volgend jaar rond deze tijd in de schappen.



'We hebben ons onlangs een week opgesloten in een oude boerderij in Nieuwolda. Daar hebben we nieuwe teksten geschreven. Die teksten gaan we binnenkort verder uitwerken.'

Door: RTV Noord Correctie melden