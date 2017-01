Homan overtuigt nog niet in dossier North Refinery

Gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) heeft Statenleden nog niet kunnen overtuigen in de soap rond de afwikkeling van het faillissement van olieafvalverwerker North Refinery in Delfzijl. De gedeputeerde krijgt nu meer tijd om alle vragen die er zijn te beantwoorden.

Statenlid Jacob Klaas Star (CDA) vatte het dossier North Refinery tot nu toe pakkend samen. 'Het ruikt niet goed', zei hij. 'En dat heb je vaker met afval, dat klopt. Maar misschien stinkt dit een beetje te veel.'De lezing van gedeputeerde Homan wijkt op veel vlakken dusdanig af van het verhaal van curator Harm-Jan Meije r, dat er veel vraagtekens overblijven.Volgens de provincie is er vorig najaar ingegrepen in Delfzijl, omdat er een gevaarlijke situatie was ontstaan met een aantal tanks op het terrein van het chemisch bedrijf. 'Er was gevaar van lekkage', aldus Homan. 'Daar komt bij dat er een stroomkabel bloot lag.'De gedeputeerde stelt ook dat het waterschap in actie moest komen toen een put met olie overstroomde, waarna olie in een sloot terecht kwam. 'Keer op keer gingen we in gesprek, maar op den duur is de maat vol.'Na het ingrijpen van de provincie zijn de tanks met afval geleegd en schoongemaakt. Dat kostte de provincie wel aanzienlijk meer geld dan aanvankelijk was begroot. Volgens de curator is de provincie er een miljoen bij ingeschoten. Homan noemt geen bedragen, maar ze erkent dat ze diep in de buidel heeft moeten tasten. 'Maar uiteindelijk staat de veiligheid voorop', aldus Homan.Curator Meijer stelde woensdagmiddag nog dat het wel meeviel met de incidenten op het terrein van North Refinery. Ook is er een verschil van mening over de gang van zaken rond het opruimen van het afval.Doordat de verhalen elkaar tegenspreken, is er voor Statenleden geen touw meer aan vast te knopen. Marc Scheffers (Groninger Belang) vraagt zich hardop af welke werkelijkheid nu waar is. 'Want de verhalen liggen zo ver uit elkaar dat het voor mij niet meer duidelijk is.'Na een uur vragen stellen en beantwoorden, hebben de Staten en de gedeputeerde besloten de discussie voorlopig te staken. Homan: 'We moeten voorkomen dat het over en weer gaat, dus we hebben de Staten verzocht alles op papier te zetten. Want het waren best wel gedetailleerde vragen en ik zit natuurlijk niet bij alle gesprekken.'Homan heeft tot begin februari om alle vragen te beantwoorden. Half februari wordt de discussie vervolgd.