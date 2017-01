Messi schiet Koeman uit de boeken

Lionel Messi heeft Ronald Koeman ingehaald als het gaat om rake vrije trappen in dienst van FC Barcelona.

De Argentijn schoot woensdagavond voor de derde keer op rij een vrije trap raak, goed voor de 3-1 in het bekerduel met Athletic Bilbao. In totaal heeft Messi nu 26 keer een vrije trap raakgeschoten.Ronald Koeman bleef steken op 25, al had hij er anders dan Messi slechts zes seizoenen voor nodig.