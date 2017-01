ESNS17: Dag 1 in beeld

(Foto: RTV Noord/Margot Meendering)

Eurosonic / Noorderslag is woensdagavond begonnen met de uitreiking van de EBBA- awards in Martiniplaza. Gevolgd door optredens in de Groninger binnenstad. Bekijk hier een fotocompilatie van de eerste avond.

Door: RTV Noord Correctie melden