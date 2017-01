Coupures Delfzijl open, maar waarschijnlijk ook weer dicht

(Foto: Archief RTV Noord)

De coupures in Delfzijl die woendagavond om 8 uur gesloten werden, zijn 's nachts om één uur weer open gegaan. Rond elf uur bereikte het water zijn hoogste peil van 3.31 meter boven NAP.

Regen en wind

De waterstand kwam daarmee iets hoger uit dan de verwachte 3.20 meter. Waarschijnlijk door de regenbuien en daarmee gepaard gaande harde wind, werd het water iets hoger opgestuwd dan gedacht werd.



Opnieuw dicht

Waterschap Noorderzijlvest verwacht dat de coupures donderdagmorgen waarschijnlijk opnieuw dichtgaan, zegt crisiscoördinator Heine van Maar. 'Rond half elf 's vanochtend is het opnieuw hoog water en wordt een waterstand van 3.10 meter boven NAP verwacht, dus dan gaan de coupures opnieuw dicht'.



Noordwester storm

Van Maar verwacht dat het ook vrijdag nog niet rustig is, de weersverwachting voor vrijdagmiddag is een noordwesterstorm met een hoogste waterstand van 3.80 boven NAP. Mogelijk wordt dan zelfs een beperkte dijkbewaking van kracht, maar dat is nog niet met zekerheid te zeggen.

Door: RTV Noord Correctie melden