Care Schadeservice failliet en ook al overgenomen

De vestiging van Care aan de Malmöweg in Groningen (Foto: Google Street View)

Het personeel van Care Schadeservice in Groningen staat op straat door een faillissement. Ook Care International is deze week failliet verklaard door de rechtbank van Amsterdam.

In totaal zijn vijftig vestigingen van het autoschadeherstelbedrijf de dupe van het faillissement, waaronder dus het filiaal aan de Malmöweg in de stad.



Schadenet neemt de Nederlandse activiteiten van Care Schadeservice over. Het is niet duidelijk of en hoeveel Gronings personeel wordt overgenomen. De curator is vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

Door: RTV Noord Correctie melden