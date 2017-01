Koeman feliciteert Messi na afnemen van record

Ronald Koeman heeft Lionel Messi gefeliciteerd met zijn 26ste rake vrije trap voor FC Barcelona, waardoor Koeman het record dat op zijn naam stond kwijtraakte. 'Gefeliciteerd Leo Messi', twitterde de Nederlander woensdagavond.

Messi scoorde in de achtste finale van het Spaanse bekertoernooi tegen Athletic. Daarmee scoorde hij één vrije trap meer dan Koeman, die tussen 1989 en 1995 25 keer raak schoot. Messi had er wel twaalf seizoenen voor nodig.Het record van Koeman heeft 22 jaar stand gehouden.Koeman voegt aan zijn tweets grappend toe dat Messi er ééntje extra moet maken om nog een record te breken. De oud-Groninger doelt daarmee op zijn eigen vrije trap tegen Sampdoria, waarmee hij in 1992 FC Barcelona de eerste Europa Cup 1 in de clubhistorie bezorgde.