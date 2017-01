'Drukke heen en weer fietser' blijkt drugsdealer

(Foto: SXC.hu)

In de Noorderspoorsingel in Groningen is woensdag een 52-jarige Stadjer opgepakt voor het dealen van drugs. De 41 bolletjes harddrugs die hij op zak had, zijn in beslag genomen.

De man viel op omdat hij met zijn fiets continu 'druk heen en weer' fietste. Agenten vonden dit opvallend en controleerden hem. De man is in de cel gezet.

Door: RTV Noord Correctie melden