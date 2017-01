Gemeente Benedendiek, Hunsingo of Kop van Groningen?

Er zijn genoeg ideeën voor de nieuwe gemeentenaam van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Zij vormen in 2019 een nieuwe gemeente, die een naam moet krijgen. Volgers van RTV Noord op Facebook hebben daar wel wat suggesties voor.

Als het aan Diana Koning ligt, heet de nieuwe gemeente straks 'UM'. Volgens haar heb je nu al WinsUM, BedUM. En ook de gemeente Eemsmond kent twee uMMen. 'Lekker kort en niet te moeilijk', schrijft ze op Facebook. Anno van Klein stelt de naam 'Wiebema' voor: 'WI nsum, E emsmond, BE dum en de MA rne'.Als het aan de erfgoedcommissie in Winsum ligt, dan is Hunsingo een mooie nieuwe naam. Die benaming heeft het gebied al in de middeleeuwen gekregen, laat Kuno Binnendijk weten.En er komen nog meer namen binnen:- Benedendiek- Marenland- Van Lauwerzee tot Dollard tou!- Noord-Grun- Noordrand- Waddenland- Ho(o)geland- Gemeente NAM- Kop van Groningen- GoldenrandIedereen kan meedenken over een nieuwe gemeentenaam. Ook niet-inwoners van het gebied. De bedachte namen kunnen ingediend worden op de websites van de betreffende gemeenten.Een selectiecommissie maakt een top drie, waarna alle inwoners van zestien jaar en ouder uit de vier fusiegemeenten mogen stemmen.