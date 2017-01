Bert Hadders roept 'Bé Wever-prijs' in het leven

De publieksprijs van eerste Het Bosklopper Gala draagt de naam van de maandag overleden festivalorganisator Bé Wever. 'Ik wil Bé een beetje in leven houden door middel van deze prijs', zegt initiatiefnemer Bert Hadders.

'Tot zondag had de prijs geen naam. Maandag overleed Bé. Hij was belangrijk voor de live muziek in Veendam en verre omstreken. En de laatste jaren vooral voor het Groningstalige lied', vertelt Hadders.De publieksprijs wordt op vrijdag 10 februari uitgerekend tijdens Het Bosklopper Gala in Theater vanBeresteyn in Veendam.Twintig Groningstalige liedjes zijn genomineerd voor de titel 'Beste Groningstalige single van 2016'. In de week voorafgaand aan het gala kan er worden gestemd via de website van RTV Noord.Hadders ziet het gala als eerbetoon aan Bosklopper, die vroeger met bandrecorder door de Veenkoloniën trok en daar verhalen en liedjes optekende.Het wordt volgens de Groningse troubadour 'een soort MTV awards-achtig gala met rode loper. Mensen worden ook verzocht in hun zondagse kleren te komen. Het wordt helemaal echt.'