Lopend Vuur: Maak die pakjes sigaretten maar duurder

Campagnes om te stoppen met roken, afschrikwekkende plaatjes op pakjes sigaretten en accijnsverhogingen.In ons land zijn er allerlei maatregelen om het roken te ontmoedigen.

Wereldwijd neemt het aantal rokers alleen maar toe.Volgens de World Health Organisation zijn er wereldwijd meer dan 1,2 miljard rokers. Jaarlijks sterven wereldwijd meer dan 6 miljoen mensen aan de gevolgen van roken, blijkt uit cijfers van de WHO.In ons land gaan artsen nu meebetalen aan een zaak die wordt aangespannen tegen vier tabaksfabrikanten die in ons land actief zijn. Volgens de Vereniging Nederlandse Tijdschrift voor Geneeskunde is ook steun van de politiek nodig om meer succes te boeken in de strijd tegen roken.De tabaksfabrikanten wordt verweten dat ze opzettelijk stoffen toevoegen die verslavend zijn.Wat vind jij van deze discussie? Is het terecht en moeten pakjes sigaretten duurder worden? Er gaat immers veel geld naar gezondheidszorg.We waarderen het enorm als je meepraat! Dat kan via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter ( #opnoord ).Woensdag was het Lopend Vuur: Als Groninger ben ik trots op Eurosonic Noorderslag. 77.97 procent van de Groningers (1.534 stemmen) is het daarmee eens.