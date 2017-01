'Ondernemers uit binnen- en buitenland willen ons helpen met Tesla'

Nu de stofwolken rond de Tesla-campagne zijn opgetrokken, is het voor de Groningse gedeputeerde Patrick Brouns duidelijk: het tot nu toe behaalde resultaat overtreft alle verwachtingen.

Dinsdag ging de wereldwijde campagne van start om de nieuw te bouwen Tesla-fabriek naar Noord-Nederland te halen. In die twee dagen hebben zich al allerlei mensen gemeld die het Noorden hiermee willen helpen, zegt Brouns.



'Zelfs uit Amerika'

'Het zijn vooral ondernemers die willen meedenken over het voorstel dat naar Tesla gaat. Het zijn niet alleen ondernemers uit het Noorden, maar uit het hele land, en zelfs uit Amerika.'



Ministeries en ambassadeurs

Maar de steun is breder, zegt Brouns: 'Ook mensen die werkzaam zijn bij ministeries en ambassades verspreiden onze berichten. Je ziet dat er dus breed door de samenleving heen veel steun is om het Noorden verder te ontwikkelen.'



'De campagne is tot nu toe dus enorm succesvol. Er komt heel veel energie los in het Noorden en dat is heel mooi om te zien', concludeert Brouns.



Concreet resultaat?

Of de campagne er nu al concreet voor zorgt dat Tesla naar Noord-Nederland komt, wil de gedeputeerde niet zeggen.



'We moeten zorgen dat we in beeld blijven bij Tesla. Op het moment dat ze een investeringsbesluit gaan nemen en locaties gaan bezoeken, moeten wij één van die locaties zijn. Ik ben ervan overtuigd dat deze campagne daar aan gaat bijdragen.'

