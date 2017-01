Muziektheater over Groningen en aardbevingen op komst

(Foto: Goos de Boer/RTV Noord)

'De Schok, Groningen leeft' is de titel van een nieuw muziektheaterstuk dat in september volgend jaar in première gaat. De musical gaat over 'maatschappelijk en economisch vitale Groningers die hun landschap bedreigd zien worden door de aardbevingen'.





Werkgeversorganisatie VNO-NCW/MKB Noord ondersteunt het initiatief. In maart maken de organisatoren de verdere plannen bekend.



