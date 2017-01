Wie noemde zijn kind Tammo?

Jesse en Sophie waren vorig jaar de populairste kindernamen in onze provincie. Landelijk waren er ook diverse baby's die een typisch Groningse naam kregen.

Zo zag één Tammo het levenslicht. Baby Fré kwam ook één keer ter wereld, net als Trijn, Truida en Lammie. Of zij ook allemaal uit Groningen komen, kon de Sociale Verzekeringsbank (SVB) donderdagmiddag nog niet zeggen.De SVB publiceert jaarlijks de populairste kindernamen op basis van aanvragen voor kinderbijslag.Onze topsporters lijken weinig invloed te hebben voor de naamskeuze. Landelijk kreeg een baby 7 keer de naam Ranomi, 17 keer Bauke en 15 keer Arjen. En Wia? Net als in 2015 werd er geen Wia geboren.Bij de jongens zijn naast Jesse ook Sem en Thomas populair. Opvallend is dat ook in Friesland en Drenthe Jesse de meest gegeven naam is. Elders in het land is dit nergens het geval. Vorig jaar was Milan de populairste jongensnaam in onze provincie.De top-5 jongensnamen:1. Jesse2. Sem3. Thomas4. Levi5. LiamSophie, Tess en Nora vormen de top-3 onder de Groningse meisjes. Emma, lijstaanvoerder in 2015, duikelt hierdoor van het podium.De top-5 meisjesnamen:1. Sophie2. Tess3. Nora4. Lieke5. VeraNieuwsgierig naar het aantal in 2016 geboren kinderen in Nederland met dezelfde naam als jij? Check het op de website met kindernamen