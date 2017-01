GGD Groningen nu ook bereikbaar met WhatsApp

(Foto: Flickr/Microsiervos (Creative Commons))

De GGD Groningen is voortaan ook te bereiken via WhatsApp. De Groninger Gezondheidsdienst is op dit moment de enige in Nederland die zijn diensten aanbiedt via WhatsApp. Inwoners van de provincie Groningen konden de GGD al vinden op Facebook en Twitter.

Gemakkelijk

Volgens projectleider Ramon Pool is het belangrijk om aan te sluiten bij de behoefte van de klant. 'Jonge ouders communiceren graag via WhatsApp. Dit kanaal is makkelijk en gratis te gebruiken. Daar zagen wij mogelijkheden in', zegt Pool.



Persoonlijk

Daarnaast is het een voordeel dat WhatsApp een kanaal is, dat zich niet in de openbaarheid bevindt. Een bericht op Facebook of Twitter is ook door andere mensen te lezen. Met WhatsApp heb je 1-op-1 contact en dat leent zich ervoor om persoonlijke vragen te stellen of om bijvoorbeeld de rode babyhuid op een foto te laten zien.”



Baby's en kinderen

Veel vragen die bij de GGD binnenkomen gaan over baby's en kinderen tot vier jaar. Maar dat is volgens de GGD niet het enige onderwerp waarover mensen een berichtje kunnen sturen. Ook over onderwerpen als infectieziektes, hygiëne, reizigersvaccinaties, seksuele gezondheid en jeugdgezondheidzorg kunnen Groningers contact opnemen.



Het nummer voor de WhatsApp van de GGD is 06-10565212.

Door: RTV Noord Correctie melden