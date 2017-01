Gemeente wil nieuw fietspad langs Pieterpad bij Garnwerd

Als het aan de gemeente Winsum ligt, komt er een fietspad tussen Winsum en Garnwerd. Deze moet langs het huidige Pieterpad komen.

De wens voor de veilige fietsverbinding is er al een lange tijd. De grond is inmiddels in het bezit van de gemeente. Het gemeentebestuur vraagt de gemeenteraad om geld beschikbaar te stellen voor de realisatie.Het deel tussen Winsum en Garnwerd is een van de gevaarlijkste stukken tussen Pieterburen en Maastricht. Wandelaars moeten op de Garnwerderweg lopen en de weg delen met het andere verkeer. Inmiddels is er al een maaipad geopend voor de wandelaars. Dit pad maakt de route al een stuk veiliger.Het fietspad komt deels naast het huidige pad te liggen. Want de stichting Pieterpad heeft de wens om het wandelverkeer gescheiden te houden van het fietsverkeer.