Minima kunnen gratis boeken lenen met Stadjerspas

(Foto: Flickr/Kevin Wong)

Minima in Groningen kunnen dit jaar met hun Stadjerspas gratis lid worden van de bibliotheek.

Met het bibliotheekabonnement kunnen de pashouders boeken, cd's en films lenen in alle bibliotheken in de stad Groningen. In de stad zijn kinderen tot achttien jaar sowieso al gratis lid.



Nieuwjaarsontbijt

Maandag is er een nieuwjaarsontbijt in het filiaal aan de Oude Boteringestraat voor Stadjerspashouders.



Door: RTV Noord Correctie melden