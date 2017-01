Techneuten ingezet bij beademing kinderen in UMCG

(Foto: Erik Hogeboom)

Het UMCG gaat werken met twee technisch geneeskundigen. De twee techneuten zijn opgeleid aan de Universiteit Twente. Ze hebben daar hun technische opleiding gehad en worden in het Groningse ziekenhuis verder opgeleid in de patiëntenzorg.

Ze gaan ondermeer werken op de kinder intensive care. Daar worden ze verantwoordelijk voor de beademing van ernstig zieke kinderen. 'Beademing van ernstig zieke kinderen lijkt iets gewoons omdat het de dagelijkse praktijk op een IC is. Maar we weten dat als we het niet goed doen, we daarmee de longfunctie van kinderen nadelig beïnvloeden', zegt Martin Kneyber, medisch hoofd van de afdeling.



Robotarm

Ook patiënten met leverkanker kunnen baat hebben bij zo'n technisch geneeskundige. Ze krijgen een behandeling met behulp van een robotarm die een hete naald in de tumor prikt.

Chirurg Koert de Jong: 'De technisch geneeskundige gaat ons helpen om de hittebehandeling nog beter te maken. We verwachten dat de combinatie van dokter en technologisch expert een grote meerwaarde gaat opleveren, waar de patiënt uiteindelijk baat bij heeft.'



Steeds meer technologie

De Universiteit Twente startte in 2003 met de opleiding Technische Geneeskunde. Aanleiding was dat er steeds meer technologie komt kijken bij de behandeling van patiënten in ziekenhuizen.

