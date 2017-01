'Tweets over Tesla-campagne werden al 70.000 keer gezien'

De tweets over de promotiecampagne om Tesla naar onze provincie te halen zijn 'meer dan 70.000 keer gezien'. Dat zegt gedeputeerde Patrick Brouns. 'De website is ruim 21.000 keer bezocht.'

'De reacties komen vanuit de hele wereld. We zien heel veel websitebezoek uit Amerika. Hiervan komt 76 procent uit de regio waar Tesla gevestigd is', analyseert Brouns de cijfers van de campagne tot nu toe.'Wij zien dat ook ondernemers tweets versturen en daar zitten mensen bij die bij Tesla werken. Er is nog geen contact geweest met Tesla-topman Elon Musk, maar wie weet komt dat nog.'De Amerikaanse social nieuwswebsite Reddit pikte de campagne vanuit Groningen ook op. De commentaren op de site zijn volgens Brouns 'erg positief'.'De grote nieuwssites hebben het opgeikt, zoals Reddit. En er wordt ook commentaar geleverd en dat is allemaal heel erg positief.' Bezoekers van de website van de Tesla-campagne blijven meer dan 2,5 minuut op de site en lezen meer dan 5 pagina's, zo blijkt uit de meest recente cijfers.Over twee weken krijgt de campagne een nieuwe boost, zo voorspelt Brouns. 'Via social media gaan we jong talent vragen: wil je bij Tesla werken? Daar maken we eigenlijk al een toekomstig personeelsbestand van. En we vragen ondernemers: willen jullie business doen met Tesla. Dat wordt een soort afzetlijst, zodat ze weten dat ze als ze hier komen al een beginafzet hebben.'Brouns was in eerste instantie iets te enthousiast over het aantal tweets over Tesla. Op Radio Noord noemde hij 700.000. Even later volgde er een correctie: het waren er 70.000.