Wilma Mansveld is nieuwe directeur van Veiligheidsregio Groningen

Wilma Mansveld wordt de nieuwe directeur van de Veiligheidsregio Groningen. Ze wordt de opvolger van Erik van Zuidam. Mansveld wordt de bazin van ruim duizend mensen, zowel werknemers als vrijwilligers van de Veiligheidsregio.

De huidig waarnemend burgemeester van de Friese gemeente Tjerksteradeel was deze kabinetsperiode staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Ze stapte op vanwege felle kritiek op haar communicatie over de Fyra, onderdeel van haar portefeuille.Voor haar periode als staatssecretaris was ze onder andere anderhalf jaar gedeputeerde voor de Partij van de Arbeid in de provincie Groningen, waar ze acht jaar lid was van Provinciale Staten.Mansveld begint op 1 maart, tot die tijd blijft ze waarnemend burgemeester van Tjerksteradeel.