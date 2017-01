Rusnák neemt afscheid van spelers FC Groningen

Albert Rusnák heeft donderdagochtend afscheid genomen van de spelersgroep van FC Groningen. De Slowaak vervolgt zijn voetballoopbaan bij Real Salt Lake, een club uit de Amerikaanse Major League Soccer.

FC Groningen en Real Salt Lake bereikten vorige week al een akkoord over de transfer. De Amerikanen betalen een transfersom van ruim vier ton . De middenvelder kwam daarna ook tot persoonlijke overeenstemming met Real Salt Lake.Rusnák scoorde in 74 officiële wedstrijden twaalf keer voor FC Groningen. Zijn twee belangrijkste treffers maakte hij in 2015 in de bekerfinale tegen PEC Zwolle. Die goals bezorgden FC Groningen de tot nu toe enige prijs in de clubhistorie.De club heeft al eerder bekendgemaakt geen vervanger aan te trekken voor Rusnák.