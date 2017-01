Hareners winnen ruim half miljoen: 'We willen dat anderen meegenieten van de prijs'

(Foto: Roy Beusker Fotografie)

Feest voor drie huishoudens aan de Rijksstraatweg in Haren. De straatprijs van de Postcodeloterij, goed voor een bedrag van 562.500 euro, viel op postcode 9752 AE. Vooral Karel en Trudie Stigter vielen met hun neus in de boter. Zij wonnen 525.000 euro én een nieuwe BMW.

Het gewonnen geld wordt goed besteed. 'We hebben meteen gezegd dat we willen dat anderen ook meegenieten van de prijs. Onze dochter is gehandicapt en woont in een huis samen met andere mensen met een verstandelijke beperking', vertelt Trudie.



Nieuwe bus

'Ze willen al jaren een bus, die kopen wij nu. Dat scheelt heel veel regelwerk, met kilometervergoedigen en dat soort dingen. Je pakt gewoon de bus en gaat er op uit.

En er zijn nog een paar goede doelen waaraan we geld willen geven. En verder kijken we rustig wat we er mee gaan doen.'



De andere winnaars

Eén deelnemer in de winnende straat krijgt een bedrag van 25.000 euro op de rekening gestort, de derde winnaar mag 12.500 euro tegemoet zien.

