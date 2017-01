Stadjer moet de cel in voor zware mishandeling partner

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een 25-jarige man uit Groningen heeft een jaar gevangenisstraf gekregen omdat hij zijn vriendin zwaar mishandelde.

In februari en april had hij zijn partner bij haar thuis in het gezicht geslagen. Dat ging in april zo ver dat ze haar neus en jukbeen brak en gehoorschade opliep. Ze moest worden geopereerd.



Drank

De agressie van de man werd vooral door drank aangewakkerd. Tijdens het voorarrest bleek dat de man veel psychische problemen heeft, die aan zijn forse alcoholinname ten grondslag liggen. De officier van justitie wilde dan ook dat de man zich zou laten behandelen in een psychiatrische kliniek.



Afstraffing

De rechters twijfelen te veel aan de haalbaarheid van dat plan, omdat de Stadjer tijdens de zitting duidelijk aangaf niet aan een behandeling in een kliniek te willen meewerken. 'Daarom ziet de rechtbank afstraffing als enige optie.'



Voorarrest

De Stadjer heeft al tien maanden in voorarrest gezeten. Die tijd wordt van de straf afgetrokken. Wel moet hij nog een week extra zitten vanwege een eerder opgelegde voorwaardelijke straf.

Door: RTV Noord Correctie melden