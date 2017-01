Vroegtijdige vrijlating gevraagd voor veelpleger

(Foto: RTV Noord)

Een 43-jarige Stadjer, die sinds de zomer van 2015 voor twee jaar in een inrichting voor veelplegers was gezet, moet daaruit voortijdig worden vrijgelaten. Daarvoor pleit zijn advocaat.

De Stadjer zou in de inrichting behandeld worden voor onder meer zijn drugsverslaving. Dat liep op zeker moment spaak. Daar komt bij dat de man, van oorsprong Armeniër, geen recht meer heeft op een verblijfsvergunning en binnenkort uitgezet kan worden.



Genoeg tijd

De officier van justitie stemde daarom in met het voorstel voor vroegtijdige beëindiging van de zogeheten ISD-maatregel. Volgens hem heeft de man nog 44 dagen gevangenisstraf uit te zitten en dat is genoeg tijd om de papieren in orde te maken voor zijn vertrek naar Armenië.



Notoire winkeldief

De Stadjer was een notoire winkeldief en veroorzaakte veel overlast. Al sinds 1999 hadden justitie en hulpverleners hun handen vol aan hem.



De rechtbank neemt uiterlijk over twee weken een beslissing.

Door: RTV Noord Correctie melden