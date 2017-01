Dit is het huis dat het langst te koop staat in Nederland

Het langst te koop staande huis van Nederland staat in Blijham. De Briolaan 1a kwam ruim veertien jaar geleden op de markt en is nog steeds niet van eigenaar veranderd.

160.091 huizen

Daarmee staat de woning op een onbetwiste eerste plaats van makelaarssite Funda. Geen enkele van de 160.091 huizen op deze site staat al zo lang te koop als dit pand. Maar hoe komt dat?



Vrijstaand en ruim

Het huis is gebouwd in 2001 en kost 467.500 euro. Dat is veel geld, maar het is dan ook een vrijstaand, groot huis met veel eigen grond. En Blijham staat dan wel niet bekend als een groeikern, van een leegloop van het dorp is toch ook geen sprake.



Dus moeten we verder zoeken. We bellen eigenaar Dethmer Nuus. Die wil ons wel te woord staan.



Zelf gebouwd

'Ik heb dit huis zelf gebouwd, samen met een bevriende aannemer. Kort nadat we hier kwamen wonen bleek dat mijn vrouw een hersentumor heeft en daarom wilden we kleiner gaan wonen'.



Dat klinkt allemaal heel logisch. Maar waarom is het huis dan nog niet verkocht?



Onkosten

'Na verloop van tijd bleek het redelijk goed te gaan met mijn vrouw', vervolgt Nuus.'Het ging minder snel bergafwaarts dan gedacht en de noodzaak om snel te verhuizen werd minder. We konden het huis wel uit de verkoop halen, maar dan zouden we de makelaar onkosten moet gaan betalen. Door het in de verkoop te laten besparen we geld'.



Het huis blijft dus in de verkoop?



'Elke steen zelf in handen gehad'

'Je moet niet vergeten: ik heb elke steen van dit huis in handen gehad en heb er de laatste jaren ook nog veel aan verbouwd. Er zijn wel geinteresseerden geweest, maar die vielen weer af. Dat komt omdat ik niet onderhandel: de vraagprijs is de prijs die ik hebben wil, en geen cent minder'.



Oude dag

De kans is dus groot dat Nuus en zijn vrouw blijven wonen aan de Briolaan 1a in Blijham. 'Ik kan mijn oude dag hier wel uitzitten', zegt hij. En zijn vrouw? Daarmee gaat het naar omstandigheden redelijk goed.

