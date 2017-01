Eis: taakstraf voor vrouw optillen aan borsten

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Tegen een 65-jarige man uit Stadskanaal is voor huiselijk geweld een taakstraf van 120 uur geëist, waarvan 40 uur voorwaardelijk.

De man had een half jaar een relatie met een vrouw die ernstig verslaafd was aan alcohol en psychiatrisch patiënt was. Naar eigen zeggen kon hij daar niet mee omgaan.



Bij de keel gegrepen

Dat resulteerde erin dat hij haar op een avond in maart na een ruzie bij de keel greep en haar zo optilde en op de vensterbank zette. De vrouw zei geen lucht meer te krijgen, volgens de man viel dat wel mee.



In april zou hij haar uit woede aan haar borsten omhoog hebben gehesen, nadat ze hem in het gezicht had geslagen. Daar hield ze flinke blauwe plekken aan over.



Overleden

De vrouw leeft niet meer. Haar recente overlijden heeft overigens niets met deze zaak te maken.



De Stadskanaalster heeft geen strafblad. Hij heeft een poos in voorarrest gezeten en daarom vindt zijn advocaat dat hij geen extra straf meer moet krijgen.



De rechtbank doet uitspraak op 26 januari.

Door: RTV Noord Correctie melden