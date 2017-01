Provinciehuis wordt duurzaam verbouwd

(Foto: Provincie Groningen)

De provincie is begonnen met het verbouwen van een deel van het provinciehuis. Het deel dat parallel loopt aan de Turfsingel wordt een multifunctionele kantoorvleugel.

De verbouwing gebeurt zo veel mogelijk duurzaam. Zo wordt een deel van de vrijkomende materialen hergebruikt. Van de houten balken uit de dakconstructie worden bijvoorbeeld stoelen en banken gemaakt. Dit gebeurt onder meer door mensen die moeilijk aan een gewone baan kunnen komen.



Energiezuinig én gezond

Ook komt er in de nieuwe kantoorvleugel een inventief en energiezuinig ventilatiesysteem. Daarnaast gebruikt de provincie slimme manieren om daglicht naar binnen te halen en te verspreiden naar ruimtes waar geen natuurlijk licht binnenkomt.



De provincie laat bovendien extra douches bouwen, om ambtenaren te stimuleren op de fiets naar het werk te komen.



Voorbeeldfunctie

'We zetten als provincie sterk in op het stimuleren van duurzaamheid en hergebruik in onze regio. Als we dat voor onze provincie willen, hebben we daar een voorbeeldfunctie in', stelt gedeputeerde Nienke Homan, die de verbouwing startte door een houten dakgording los te schroeven.

Door: RTV Noord Correctie melden