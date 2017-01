Jett Rebel heeft zijn eigen museum: 'Ik ben dol op Groningen!'

(Foto: RTV Noord/Jacqueline Nauta)

Hij is een van de kleurrijkste muzikanten van Nederland. En tijdens Eurosonic Noorderslag heeft hij zijn eigen museum in de Der Aa-kerk in Groningen: Jett Rebel. Zijn fans vinden er instrumenten, kleding, foto's en persoonlijke eigendommen van de Hagenaar.

Jett Rebel zelf vindt het geweldig. 'Hartstikke gezellig, allemaal leuke spullen. Het is net alsof ik hier thuis ben', vertelt hij tijdens de opening donderdagmiddag.



'Misschien krijgt dit over een jaar nog wel een vervolg, of over twee jaar. Ik hoop dat mensen het leuk vinden. Je mag de spullen ook gewoon aanraken, maar bijna niks mag je stelen. Ik ben dol op Groningen!'



Groninger Museum

De tentoonstelling is een samenwerking tussen het Groninger Museum, Eurosonic Noorderslag en de Der Aa-kerk.



'Na de aquarellen van Marilyn Manson, de elektrische gitaren uit de collectie van Luc Henzig en David Bowie zijn het nu de eigenzinnigheid en uitstraling van Jett Rebel die het Groninger Museum ertoe hebben bewogen om dit bijzondere pop-up-museum te realiseren', zegt Andreas Blühm, directeur van het Groninger Museum.



Tot en met 14 januari

De tentoonstelling is nog tot en met 14 januari te bekijken, de toegang is gratis.

Door: RTV Noord Correctie melden