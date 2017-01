Is misverstand oorzaak van vernielingen sportpark Esserberg?

Voetbalvereniging VV Helpman mag de hekken op sportpark Esserberg gewoon sluiten. Er ligt geen afspraak met de gemeente dat het park open moeten blijven voor iedereen. Dat zegt wethouder Paul de Rook in reactie op de zorgen van de voetbalclub.

Regelmatig plegen jongeren vernielingen op het sportpark. Volgens VV Helpman hangen ze rond op de tribunes, gooien ze lege drankflessen kapot en laten ze rommel achter. Ze kunnen op het sportpark komen, omdat de hekken bij de twee ingangen altijd open zijn.



Geldt niet voor Esserberg

Volgens de voetbalclub is dit een eis van de gemeente die een 'open parkbeleid' hanteert. Door de hekken open te laten kunnen bijvoorbeeld buurtkinderen ook op sportparken spelen op de momenten dat clubs er niet zijn.



Dit beleid bestaat inderdaad, maar geldt volgens wethouder Paul de Rook alleen voor Corpus den Hoorn en Kardinge. De Rook: 'Er zijn geen afspraken met de Esserberg dat het hek daar niet dicht zou mogen. Dat kan gewoon.'



Voetbalclub is verbaasd

Voorzitter Jan van der Lei van Helpman vindt de reactie van de wethouder bevreemdend. Het bestuur weet niet beter dan dat de hekken open moeten blijven. Formeel staat er niks over in het beheerplan van sportpark Esserberg, maar ambtenaren hebben het er volgens hem wel altijd over. 'En er worden zelfs regels op bedacht!' Zo zou de gemeente denken over cameratoezicht bij sportpark Esserberg, juist omdat de hekken open moeten blijven.



VV Helpman wil nu in overleg met de gemeente over het sluiten van de hekken. Volgens wethouder Paul de Rook moet de club dat gewoon doen. 'Als dit een misverstand is, dan hebben we volgens mij de eerste maatregel nu wel duidelijk op tafel liggen.'

Door: RTV Noord Correctie melden