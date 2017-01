'De ochtendspits krijgt hinder van sneeuw; in de avond storm'

(Foto: RTV Noord/Jikke Tamminga)

Oppassen geblazen voor automobilisten in de vrijdagochtendspits. Weervrouw Harma Boer verwacht hinder door sneeuwval.

'Er komt regen en sneeuw op ons af', zegt Boer donderdagmiddag. 'Donderdagavond vanaf 19 uur gaat het vanuit het zuidwesten regenen. In de loop van de avond en vannacht gaat het deels over in sneeuw. Het kan deels blijven liggen met temperaturen rond het vriespunt.'



Sneeuwhinder in de spits

In de ochtend blijft het winterse weer onze provincie parten spelen, zo voorspelt de weervrouw. 'We beginnen met gladheid en we zijn nog niet verlost van de sneeuw. De spits heeft hier zeer zeker hinder van.'



Na sneeuw komt storm

Vrijdagmiddag volgen nog wat sneeuw- en hagelbuien. In de avond steekt er een noordwesterstorm op. 'Mogelijk stormkracht 9', waarschuwt Boer. Zaterdag en zondag vallen er nog enkele sneeuwbuien en het gaat in de nacht vriezen.

