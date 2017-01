ESNS17: Wat je volgens programmeur Joey Ruchtie moet zien

Ga je donderdagavond naar Eurosonic? Bekijk dan de tips van Joey Ruchtie, de programmeur van het festival.

Ruchtie heeft meegewerkt aan het samenstellen van het programma en kent de agenda uit zijn hoofd. Hij geeft je tijdens het evenement elke dag twee tips. Een tip voor een buitenlandse band en een Nederlandse band, die je volgens hem niet mag missen.Eurosonic verwelkomt artiesten uit heel Europa en ieder jaar wordt er één land extra uitgelicht. In 2017 is er extra aandacht besteed voor Portugal. Dat is dan ook het land waar de eerste tip voor een buitenlandse band vandaan komt