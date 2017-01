Nieuwe business club zoekt verbinding tijdens Eurosonic Noorderslag

(Foto: RTV Noord)

Ze zijn ondernemer, maar bovenal muziekliefhebber. En dus richten ze een nieuw cultureel zakelijk platform op in de stad Groningen.

'Ze' zijn Peter Fousert, advocaat bij Plas|Bossinade, Sjoerd Zijlstra, eigenaar van Mercator, André van der Veen en Sjoerd Zijlstra van Anker Verzekert.



Nieuwe doelgroep

'We willen een nieuwe doelgroep aanboren', legt Peter Fousert de totstandkoming van de culturele business club uit. 'In de stad Groningen heb je natuurlijk al veel zakelijke netwerken, daar willen wij een aanvulling op zijn.'



De lancering vindt vrijdagavond plaats tijdens een bijeenkomst in het Pepergasthuis in Groningen. 'We willen een soort platform zijn voor partijen die zich normaal gesproken niet zo snel bij een business club aansluiten. Muziek is daarbij de verbindende factor.'



Groep wil Eurosonic Noorderslag ondersteunen

De culturele business club van Fousert en consorten wil tijdens Eurosonic Noorderslag ondernemers aan zich binden, maar niet om concurrerend te zijn.



'Eurosonic Noorderslag heeft al een hele mooie business club, maar die zou eigenlijk veel groter moeten zijn', vindt hij. 'Wij willen ondernemers aanspreken en ze mogelijk met dit zakelijk platform verbinden. We willen de bedrijven die nog niet zo bekend zijn met Eurosonic Noorderslag, wijzen op de grootte van dit festival, dat van enorm belang is voor Stad en Provincie.'



FC en ESNS?

Voor de toekomst heeft de groep ondernemers meer ideeën, maar die staan nog in de kinderschoenen. Een brugfunctie tussen de sponsoren van FC Groningen en Eurosonic Noorderslag is daarbij een van de ideeën. 'We hebben bij de club geopperd dat het mooi zou zijn, om daarin verbindend te zijn.'

Door: RTV Noord Correctie melden