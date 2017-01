Zeesluizen gaan dicht wegens uitzonderlijke waterstand

(Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord) (Foto: Twitter/Waterschap Hunze en Aa's)

In verband met de verwachte hoge waterstanden sluit Rijkswaterstaat vrijdagavond de zeesluizen bij Farmsum. Ook is er verscherpt toezicht bij de sluizen.

De verwachte noordwesterstorm stuwt het water op in de Waddenzee en de Eems Dollard. Na middernacht wordt een waterstand van 3.80 meter boven NAP verwacht. Volgens Anco van den Heuvel, hoogwaterspecialist van Rijkswaterstaat, is een dergelijke hoogte vrij bijzonder. 'Het komt het ongeveer een keer in de vijf jaar voor.'



Droge voeten

Het sluiten van de sluizen gaat in fases. 'Bij 2.10 meter sluiten wij de kleine zeesluis af', vertelt Van den Heuvel. 'Met de grote zeesluis kunnen we nog wat langer doorschutten, die gaat er bij 2.50 meter boven NAP uit. Onder de drie meter zorgen wij dat we de hoge vloeddeuren en de stormvloeddeuren gesloten hebben. En bij 3.80 meter zorgen we dat er permanent extra mensen op de sluis aanwezig zijn. Zij kijken of alles doet wat het moet doen zodat we droge voeten houden.'



Beroepsvaart

Gezien de voorspelde waterstand van 3.80 meter verwacht Van den Heuvel dat de sluis een uur of vier, vijf niet beschikbaar is voor de beroepsvaart. 'Die ligt er dan volledig uit. Voor de schepen hebben we aan de binnen- en buitenzijde van de zeesluizen wachtplaatsen. Als die vol zijn, is er meestal nog ruimte in de haven van Groningen Seaports.'

Door: RTV Noord Correctie melden