Kraakpand Pino tegen de vlakte

Stukje bij beetje verdwijnt Pino uit het Groninger straatbeeld. De voormalige pizzeria aan de Hereweg wordt gesloopt en maakt plaats voor nieuwbouw.

Ruim 3,5 jaar geleden ontfermde een groep krakers zich over het pand. Tot die tijd was het een plek waar zwervers en junks verbleven. Volgens de krakers heeft het pand 'historische waarde'.Ze startten een petitie om het pand te behouden. De Partij voor de Dieren steunde de krakers en sprak van 'het laatste stukje van de authentieke Sterrebos-omgeving'. Met de krakers in het pand werd het Pino-pand een sociaal centrum met spelletjesavonden, muziek en discussies.De reddingsactie zette geen zoden aan de dijk, want het stadsbestuur hield voet bij stuk: Pino gaat tegen de vlakte.Eerder deze week startte de sloop. De karakteristieke muur met tekeningen van Sesamstraat-figuren, waaronder Pino, stond donderdag nog wel overeind.Hoe de nieuwbouw op de Pino-plek eruit gaat zien, is nog onduidelijk. In eerste instantie stond er een appartementencomplex gepland met koopwoningen. Een beleggingsmaatschappij heeft het nieuwbouwproject genaamd 'Pino Blanc' echter overgenomen en het is nog niet duidelijk of deze huur- of koopwoningen realiseert aan de Hereweg.