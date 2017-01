Jeugdtrainers FC begeven zich op glad ijs

(Foto: RTV Noord)

IJs is niet de natuurlijke habitat van voetballers, maar donderdag moesten de jeugdtrainers van FC Groningen hun kicksen verruilen voor ijshockeyschaatsen.

In sportcentrum Kardinge in de stad kregen ze ijshockeyles van Jacob van Gelder, oud-speler en interim-voorzitter van ijshockeyclub GIJS. Gerard Kemkers, manager Topsport en Talentontwikkeling bij de FC nam het initiatief.



De een stevig, de ander wankelt

Gehuld in complete ijshockey-outfits stonden de twaalf trainers op het ijs. De een stond stevig op de dunne ijzers, de andere wankelde over de baan.



'Dit is wel even wat anders dan kunstgras en schoenen met noppen', lachte Jacob van Gelder. 'IJhockey vraagt om een goede lichaamsbeheersing, oog-hand-coördinatie en je moet een beetje kunnen schaatsen. De een is daar wat bedrevener in dan de ander.'



'Meer samenwerken'

Gerard Kemkers bedacht dat de jeugdtrainers ook maar eens moesten gaan ijshockyen.'FC Groningen en GIJS zijn beide Energy Valley-clubs. We willen meer samenwerken en van elkaar leren. In het toekomstige Topsportcentrum krijgen we veel met elkaar te maken. Dit is een begin.



Kemkers, ooit langebaanschaatser en schaatscoach, heeft nog nooit geijshockeyd. Toch heeft hij geen moeite om op de been te blijven: 'Maar schaatsen op ijshockeyschaatsen is natuurlijk wel even wat anders dan op klapschaatsen. Ik mis de voorkant en de achterkant van de ijzers.'

Door: RTV Noord Correctie melden