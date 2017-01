Kijken naar de koets van keizer Wilhelm

De Galaberline, de koets van de Duitse keizer Wilhelm II, is zondag 22 januari te bekijken in het Nationaal Rijtuigmuseum op landgoed Nienoord.

Bijna een eeuw geleden, in 1918, zocht de afgezette Wilhelm II asiel in Nederland. Hij kwam aan op kasteel Huis Doorn in Utrecht, met 59 treinwagons vol met spullen. Het pronkstuk: de keizerlijke koets Galaberline.De koets wordt tentoongesteld op Open Depotdag en is voor de gelegenheid in vol ornaat.'Voor het eerst hebben we het luxe tuig in gebruik en het heeft twee dagen gekost om al het zilver op te poetsen', vertelt conservator Jan Zijlstra. Voor de koets staan overigens geen levende dieren. 'Het optuigen is veel werk en we kunnen van echte paarden niet verlangen dat ze een hele dag stil blijven staan voor het publiek.'Bezoekers van de Open Depotdag krijgen toegang tot ruimtes die anders gesloten zijn voor het publiek. Het museum geeft sinds enkele jaren rondleidingen in het depot, maar bezoekers zien dan maar een beperkt deel van de collectie.'Nu het museum in de winter beperkt open is, is het een prachtig idee om het hele depot een dag open te stellen zodat we de bezoekers alle tijd kunnen gunnen om rond te kijken', aldus Zijlstra.