Tammo is een Fries

De enige baby die in 2016 Tammo werd genoemd, komt niet uit Groningen. Het hummeltje zag namelijk het levenslicht in.... Friesland.

Dat laat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) weten. Waar in Friesland Tammo zijn flesjes leegdrinkt, is niet bekend.Uit cijfers van de SVB bleek dat er in Nederland enkele baby's vorig jaar een Groningse naam kregen. Zo werden naast Tammo ook Fré, Trijn, Truida en Lammie gekozen als namen.