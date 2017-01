'Een wereld van verschil, Winschoten is echt opgeknapt'

(Foto: Floris Oude Essink)

Vele miljoenen overheidsgeld gingen er de afgelopen jaren naar Winschoten om de binnenstad op te knappen. Met de onthulling van de maandag geplaatste letters bij het stationsgebied is die opknapbeurt donderdag officieel afgerond.

Trots lopen ze door Winschoten. Wethouder Laura Broekhuizen (PvdA) van Oldambt en gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP). Want de provincie heeft vele miljoenen in de Molenstad geïnvesteerd.



'Vieze busremise is nu een fantastisch plein'

'Je ziet de progressie', zegt Eikenaar. 'Het is een wereld van verschil. Winschoten is echt opgeknapt.' Als voorbeeld noemt de gedeputeerde het stationsgebied. 'Hier stond een oude, vieze busremise, nu is het een fantastisch plein met de letters WINSCHOTEN die trots uitstralen. Het knapt er echt van op.'



Volgens Eikenaar heeft Winschoten laten zien hoe in Groningen met de krimp moet worden omgegaan. 'Krimp tegengaan is ook investeren in de omgeving, om die omgeving leefbaar te maken en te houden.'



Nog veel werk aan de winkel

De lovende woorden van de gedeputeerde worden dankbaar ontvangen door het gemeentebestuur. Maar wethouder Broekhuizen weet als geen ander dat er ook nog veel werk aan de winkel is.



Neem de voormalige LTS in Winschoten. Daar moet een gezondheidscentrum komen, maar de bouw licht al drie maanden stil. Broekhuizen verwacht echter snel actie. 'We hebben vandaag de bevestiging gekregen dat ze op 1 februari weer gaan beginnen.'



Nieuwe plannen

'Het is altijd mooi om resultaat te boeken', zegt de wethouder. 'Maar we hebben ook nog wel wat te doen. We zijn bezig met plannen om volgende stappen te zetten en het winkelgebied is nooit echt klaar. Dus we blijven bezig.'



De provincie heeft in november vorig jaar een nieuwe subsidie toegekend aan Winschoten. Er komt nog eens 1.5 miljoen euro naar de Molenstad om de verdere ontwikkeling van het centrum mogelijk te maken.

Door: RTV Noord Correctie melden