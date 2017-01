VCP: Deugt de verkoop van De Toekomst?

De Verenigde Communistische Partij in Oldambt heeft twijfels bij de manier waarop voormalig strokartonfabriek De Toekomst bij Scheemda is verkocht. VCP-raadslid Engel Modderman heeft daarover schriftelijk raadsvragen gesteld.

Eind vorig jaar is De Toekomst geveild en verkocht voor 423.000 euro. Modderman stelt dat de koper het markante gebouw een week later al voor 700.000 euro verkocht aan de huidige eigenaar, Koen Meijer.Dit terwijl Meijer voorafgaand aan de veiling al een bod had gedaan dat hoger lag dan de prijs waarvoor De Toekomst uiteindelijk is geveild. Modderman wil van het gemeentebestuur het fijne van de verkoop weten.Wethouder Laura Broekhuizen (PvdA) stelt dat de winnaar van de veiling op dat moment ook de enige bieder was. Dat een eerder bod van Koen Meijer is afgewezen, is omdat de curator die De Toekomst in zijn boedel had, geen individuele biedingen voorafgaand aan de veiling accepteerde.De wethouder ontkracht ook dat De Toekomst voor 700.000 euro is doorverkocht. Het daadwerkelijke bedrag is volgens haar 572.000 euro. 'Een eigenaar heeft het recht om als private partij een verworven perceel weer door te verkopen aan een belangstellende partij, dus dat is niet vreemd', reageert Broekhuizen.Koen Meijer heeft inmiddels een prijsvraag uitgeschreven om te zien welke plannen haalbaar zijn voor De Toekomst. Een idee dat al geopperd is, is een hippisch centrum. Maar volgens Broekhuizen is die keuze nog niet definitief.