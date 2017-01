Rotjoch wint de Pop Media Prijs

(Foto: Jorn Baars)

De Pop Media Prijs, uitgereikt tijdens Eurosonic Noorderslag, is dit jaar voor Rotjoch. Hij krijgt de prijs voor 101Barz, het hiphop-platform van Nederland dat hij tien jaar geleden heeft opgezet. De prijs bestaat uit een bedrag van 2500 euro.

Lovend

De jury is lovend over Rotjoch, echte naam Angelo Diop. 'Hij bewijst op zijn eigen zender 101Barz nu al tien jaar een uitstekende neus te hebben voor nieuw talent en zorgt er dankzij sessies ook voor dat nieuw talent de aandacht krijgt die het verdient. Ronnie Flex, Broederliefde en Sevn Alias zouden zonder Rotjoch nooit zo bekend geworden zijn als nu.'



Eerdere winnaars

De Pop Media Prijs is bedoeld om popjournalistiek in de breedste zin te stimuleren. Eerdere winnaars waren onder anderen Anton Corbijn, Eric Corton en Leo Blokhuis.

Door: RTV Noord Correctie melden