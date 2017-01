Helmantel is 'zeer vereerd' met Taiwanese uitnodiging

(Foto: RTV Noord/Berton van Balveren) (Foto: RTV Noord/Berton van Balveren)

Kunstenaar Henk Helmantel gaat naar het Verre Oosten. Een museum in Taiwan wil volgend jaar een speciale tentoonstelling wijden aan de schilder uit Westeremden.

Afgelopen week kwam een delegatie van het museum naar Helmantel om de expositie voor te bereiden. In totaal worden bijna zeventig werken tentoongesteld in Taiwan.



Eenvoud

'Zij hebben een grote affiniteit met mijn werk', vertelt Helmantel. 'De eenvoud die uit mijn werk spreekt, zeggen ze ook te herkennen in een aantal Hollandse meesters uit de zeventiende eeuw. Ze willen mijn werk laten zien aan hun eigen volk.'



Helmantel is naar eigen zeggen de eerste buitenlandse kunstenaar die is uitgenodigd om in het museum een grote tentoonstelling te houden. 'Ik voel me zeer vereerd. '



