ESNS17: Dag 2 in beeld

(Foto: RTV Noord/ Margot Meendering)

De tweede dag van Eurosonic/Noorderslag begint met de opening van het Jett Rebel pop up museum in de Der Aa kerk. Verder staat op de Vismarkt een glazen container waarin verschillende bands optreden. Eigenlijk kan je geen stap verzetten of je stuit op een act. En op de Grote Markt trapt de Nederlandse band Gallowstreet het programma van het gratis festival Eurosonic Air af. Bekijk hier een fotoco





mpilatie van de tweede dag.

