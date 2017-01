Freek de Jonge: 'Hans Alders is kapitein Blussen en Sussen'

'Nederland, laat Groningen niet zakken!' Met die boodschap zat cabaretier Freek de Jonge donderdagavond aan tafel bij De Wereld Draait Door. 'We kunnen het ons moreel niet meer veroorloven weg te kijken van de aardbevingsproblemen.'

'We hebben als land 50 jaar geprofiteerd van de Groningse warmte, nu moeten we iets terugdoen. Er is nu een enorme geschiedenis van verdriet in Groningen. Door de bevingen. Ik heb lang weggekeken, zoals zoveel Nederlanders. Maar beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. We hebben veel aan Groningen te danken, ik wil de Groningers nu steunen in hun strijd.'Van maandag 16 tot en met vrijdag 20 januari is De Jonge op tournee in Stad en Ommeland, om aandacht te vragen voor de problematiek. De in Westernieland geboren cabaretier houdt bijeenkomsten in de kerken van Godlinze, Loppersum, Westernieland en Oldenzijl. De slotmanifestatie vindt volgende week vrijdag plaats in De Oosterpoort in Groningen.'Ik heb een aantal mensen gevraagd naar de slotmanifestatie te komen, zoals onze minister-president. Maar ze willen zich er de vingers niet aan branden.' Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders - 'kapitein Blussen en Sussen' - is er volgens De Jonge wel bij. 'Alders is gebonden aan de overheid en de NAM. Dat is een hele moeilijke positie.''Waarom laat de overheid het zo ver komen? Het is een begrotingsprobleem, want de gaswinning gaat om miljarden euro's. Wonderlijk genoeg is onze overheid de grootste tegenstander. Die laat zich manipuleren door het grootkapitaal en heeft geen visie. We worden nog altijd geregeerd door de Shell. Die bepaalt en dat is foute boel', aldus De Jonge.